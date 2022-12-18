Больше денег и оружия: президент Европарламента призвала к дополнительной поддержке Украины

По словам Метсолы, ЕС мог бы сделать и больше.

Президент Европарламента Роберта Метсола озвучила важное заявление относительно Украины. Речь шла о военной и финансовой помощи от ЕС.

Об этом Метсола рассказала в комментарии изданию Spiegel.

"Эту войну следует срочно прекратить. И Украина должна выиграть эту войну. Это значит больше оружия для

Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России", — сказала Метсола.

Президент Европарламента сказала, что "гордится поддержкой, которую предлагают Украине с начала этой неоправданной войны" на уровне ЕС. Однако Союз может "сделать больше", поэтому приветствует дальнейшие принятые недавно санкции против России.

Напомним, накануне Европарламент утвердил новый план помощи Украине на следующий год (общая сумма составляет 18 млрд. евро), в рамках которого государство будет получать от ЕС по 1,5 млрд. евро ежемесячно.

Добавим, что 22 ноября в госбюджет Украины поступило 60 млн. долларов финансирования от Всемирного банка.

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