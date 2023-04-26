Больше действенных систем ПВО: Украина и Италия расширяют сотрудничество в военной промышленности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО.

Об этом Шмыгаль сообщил в официальном телеграм-канале.

Он отметил, что среди разработок Rheinmetall Italia SpA есть системы ПВО малого радиуса действия Skynex.

Предприятие Rheinmetall Italia SpA известно, в частности, разработками систем ПВО малого радиуса действия Skynex

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", — отметил Шмыгаль.

По его словам, подобные батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Теперь же рассматривается возможность совместного производства компонентов этих систем.

"Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что почти за год полномасштабной войны Россия нанесла Украине ущерб в 600-750 млрд долларов.

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