Украинофоб одобрил массовые убийства украинцев, утверждая, что это идет "на пользу".

Российский пропагандист Дмитрий Пучков, больше известный по прозвищу "Гоблин", заявил, что все украинцы являются "нацистами", поэтому их бесполезно перевоспитывать.

На такое заявление Пучкова, родившегося в украинском Кировограде (теперь – Кропивницкий), обратил внимание журналист Денис Казанский.

На одной из встреч со своими поклонниками Гоблин, отвечая на вопрос о своем отношении к украинцам, ответил, что "всю эту нацистскую мразь нужно перестрелять, без всякой жалости, перевоспитывать их бесполезно".

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Украинофоб также одобрил массовые убийства украинцев, утверждая, что это идет "на пользу".

“Методичку о “братском народе” больше не используют. Теперь пошли открытые призывы к геноциду того народа, который еще вчера было приказано назвать "братским", — заметил по поводу таких заявлений Денис Казанский.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин цинично заявил, что рано или поздно украинский и российский народ "воссоединятся", по крайней мере, "на духовном уровне".

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