"Больше не друзья": что на самом деле стоит за конфликтом Путина и Лаврова

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Слухи о недовольстве Путина главой МИД РФ Лавровым из-за якобы провала организации встречи с Трампом являются сомнительными. Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил, что Лавров, напротив, является «величайшим сторонником войны».

Об этом он отметил в эфире 24 канала.

Комментируя предположение СМИ о том, что Путин недоволен Лавровым из-за неудачи с организацией саммита в Будапеште, Ткачук выразил сомнения. Он напомнил, что Лавров — «долгожитель» в окружении российского диктатора и умеет удерживать позиции.

Реклама

Политолог уверен, что министр иностранных дел РФ является важным игроком и одним из главных идеологов агрессии.

«Как раз Лавров является большим поклонником вооруженной агрессии и как никто других настаивает на продолжении боевых действий против Украины», — подчеркнул Ткачук.

Почему отставка Лаврова «играла бы на пользу» Украине

Эксперт не исключает, что некоторые «внутренние споры» в Кремле действительно могут быть, и если они есть, это играет в пользу Украины.

По мнению Ткачука, устранение Лаврова, постоянно «расшатывающего ситуацию» и выступающего за эскалацию, было бы положительным сигналом.

Реклама

«Было бы хорошо, если Лавров отходил от определенных дел. Если удастся его подвинуть… в пользу тех, кто был готов сегодня идти на переговоры для сохранения российской экономики, то это было бы нам на руку», — считает Ткачук.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров пропустил заседание Совета безопасности РФ, которое 5 ноября созвал Владимир Путин. Это послужило поводом для слухов о его немилости к кремлевскому лидеру. К тому же, Лавров потерял право возглавлять российскую делегацию на саммите G20 — вместо него поедет Максим Орешкин. По данным The Moscow Times, дипломат якобы разозлил Путина неудачным разговором с госсекретарем США Марко Рубио.