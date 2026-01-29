- Дата публикации
Больше не надеется на США: ЕС готовит "ядерный зонтик" и единые войска
Процесс объединения перешел в практическую плоскость переговоров между Парижем, Лондоном, Берлином и Варшавой.
Евросоюз готовится к созданию единой армии и собственного «ядерного зонтика».
Об этом заявил журналист, политический обозреватель Андрей Шкиль в эфире «КИЕВ24».
Процесс объединения уже перешел в практическую плоскость переговоров между Парижем, Лондоном, Берлином и Варшавой, отметил политический обозреватель.
«В частности, Франция и Великобритания подписали историческое соглашение о совместных ядерных усилиях, а Польша и Германия ведут дискуссии по расширению французского „ядерного щита“ на свои территории», — говорит эксперт.
Такие шаги, по словам Шкиля, свидетельствуют о том, что Европа готовится самостоятельно обеспечить свою безопасность, не полагаясь исключительно на поддержку Вашингтона.
Напомним, генсек НАТО выступил против создания независимой армии Евросоюза.