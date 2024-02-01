"Больше не научная фантастика": The Economist о том, какой будет война в космосе между сверхдержавами

По мнению авторов статьи, космос – это не просто место для мирных исследований, а арена для будущих боевых действий.

Первый выстрел в следующей войне между великими державами мира будет произведен в космосе и это не научная фантастика.

Об этом говорится в статье The Economist.

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Так, некоторые страны пытаются развивать новые возможности в космосе, создают оружие для борьбы за пределами атмосферы. К примеру, 28 января Иран заявил, что запустил три спутника. Страны Запада опасаются, что они могут использоваться в своей программе создания баллистических ракет.

"Космос – арена для будущих боевых действий"

"Вторжение России в Украину открыло новую главу космической войны. Но самый большой страх Америки – это Китай, который стремится сравниться, если не превзойти первенство США в небе", – отмечают в материале.

Адмирал Кристофер Грейди, вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США, объясняет это прямо: "Космос стал нашей важнейшей сферой ведения боевых действий".

По информации издания, американские генералы тщательно исследуют космос, наблюдают за скорым развертыванием спутников и отслеживают опасность.

В октябре Россия запустила на орбиту спутник военного назначения "Космос 2570", так называемую "матрешку". Для американского командования такие вещи выглядят как испытание "машины убийства", то есть снаряда для уничтожения спутников.

По мнению авторов статьи, все это свидетельствует о том, что космос – не просто место для мирных исследований, а арена для будущих боевых действий.

"Контроль над космосом стал таким же важным, как и господство на суше, море и в воздухе. Космическая технология делает военные силы во всех других областях мощнее. Потеряв первенство в космосе, вы рискуете проиграть войны на Земле. В любом будущем конфликте между Америкой и Китаем, например, спутники будут необходимы для поиска и уничтожения целей на огромных расстояниях Тихого океана. Многое о войне в космосе остается скрытым. Однако очевидно, что Америка усиливает усилия, чтобы сохранить свое превосходство", – говорится в материале.

Мир вошел в "третью космическую эпоху"

Генерал Джон Шоу, бывший заместитель председателя Космического командования, утверждает, что мир вошел в третью космическую эпоху.

В первой, во время Холодной войны, доминировали супердержавы с большими сателлитами. Космические корабли сбора разведывательной информации, раннего предупреждения и связи были связаны с ядерным сдерживанием.

На втором этапе частные фирмы стали заметнее, поскольку они предоставляли связь, телевидение и другие услуги с космоса. Такие спутники, как Глобальная система позиционирования (Global Positioning System, GPS), совершили революцию в обычных боевых действиях, начиная с войны в Ираке в 1991 году.

Позже, особенно в Ираке и Афганистане, они сделали возможным высокоточные бомбардировки и операции беспилотников на большом расстоянии. Однако сам космос считался нетронутым.

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В третьей эре все не так. Космические услуги все теснее вплетены в гражданскую жизнь – GPS позволяет выполнять любые операции, от финансовых транзакций до картографических программ. Такие коммерческие компании, как SpaceX, понизили цена запусков и спутников. Прежде всего, эпоха включает в себя угрозы и потенциальные конфликты в космосе, говорит генерал Шоу.

В космосе наступление имеет преимущество над обороной, утверждает командующий космическими силами генерал Ченс Зальцман. По его словам, сторона, которая нанесет первый удар, может быстро одержать верх. "В космосе не за что прятаться", – объясняет он. Спутники двигаются по предполагаемым орбитам, и линии связи с ними открыты".

В издании напомнили, что Договор о космосе 1967 года запрещает территориальные претензии на небесные тела и размещение ядерного оружия в космосе, но в нем ничего не говорится об обычном оружии.

Ранее в издании The Telegraph назвали признаки того, что мир идет навстречу Третьей мировой.

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