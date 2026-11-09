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«Больше не нужен»: В Молдове объявили о полном прекращении покупки российского газа
В течение многих лет Россия использовала энергетические ресурсы как инструмент давления на Молдову.
Президент Молдовы Мая Санду объявила о запуске новой линии электропередачи Вулканешты — Кишинев, которая соединяет молдавскую энергосистему с Румынией и европейской сетью.
Об этом глава государства написала в соцсети Х.
Санду подчеркнула, что в течение многих лет Россия использовала энергетические ресурсы в качестве инструмента давления на Молдову.
«Сегодня мы запустили линию электропередачи Вулканешты — Кишинев, соединяющую Молдову с Румынией и европейской энергосистемой. В течение десятилетий Москва использовала энергетику для шантажа нас. Больше нет: Молдова не покупает российский газ», — заявила президент.
Она также сообщила, что вскоре энергетическое сообщение Молдовы с Румынией усилят еще две линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что президент Молдовы Мая Санду заявила, что в ближайшие месяцы Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране с целью препятствования ее вступлению в Европейский Союз.
Мы ранее информировали, что Молдова согласовала украинский пограничный контроль в пунктах пропуска Кривая-Мамалига и Мирное-Табаки.