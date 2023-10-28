"Больше не представляет угрозы": в США нашли массового убийцу, который расстрелял 18 человек

40-летний Роберт Кард, подозреваемый в массовом убийстве в американском штате Мэн, был найден мертвым. Его тело обнаружили примерно в 15 минутах езды от места устроенной им стрельбы в боулинге и ресторане в Льюистоне. По обнародованной информации, он скончался от нанесенного себе огнестрельного ранения.

Об этом сообщает Sky News.

Розыск подозреваемого длился двое суток после того, как он устроил стрельбу, в результате которой погибли 18 человек и были ранены еще 13. Его тело обнаружили у реки Андроскоггин в районе Лиссабонского водопада.

Официальные лица сообщили, что в доме подозреваемого была найдена записка, адресованная сыну Карда, содержание которой не разглашается. В его автомобиле обнаружен мобильный телефон и оружие.

В поисках бывшего военного резервиста участвовало не менее 80 агентов ФБР и береговой охраны.

Что известно о Роберте Карде

Карда считали "вооруженным и опасным", а полиция рекомендовала общественности не приближаться к нему "ни в коем случае".

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В армии США заявили, что Кард был специалистом по поставке нефти и был сержантом первого класса в запасе. На военную службу он поступил в декабре 2002 года, но не участвовал в боевых действиях.

Во внутреннем полицейском сообщении говорится, что этим летом Кард две недели находился в психбольнице, поскольку слышал голоса, подстрекающие его устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако, штат Мэн. В сообщении не содержится конкретных подробностей относительно его лечения или состояния.

Губернатор штата Мэн Джанет Миллс сказала, что "вздыхает с облегчением", зная, что подозреваемый больше ни для кого "не представляет угрозы".

Напомним, в ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, в американском штате Мэн.

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