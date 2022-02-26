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Больше никто в мире не против: Германия поддержала отключение России от SWIFT

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Перед тем решение поддержать отключение России от SWIFT объявили Кипр, Италия и Венгрия.

Германия, до последнего не поддерживавшая отключение России от SWIFT, 26 февраля дала согласие.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Больше никто в мире не против отключения россиян от международной платежной системы страны-агрессорки, напавшей на мирную Украину.

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