Больше никто в мире не против: Германия поддержала отключение России от SWIFT

Больше никто в мире не против: Германия поддержала отключение России от SWIFT

Перед тем решение поддержать отключение России от SWIFT объявили Кипр, Италия и Венгрия.

Германия, до последнего не поддерживавшая отключение России от SWIFT, 26 февраля дала согласие.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Больше никто в мире не против отключения россиян от международной платежной системы страны-агрессорки, напавшей на мирную Украину.