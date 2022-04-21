Больше похожи на могилы: в России студентов заставляют тренироваться рыть окопы (фото)

В России студентов техникума в Новочебоксарске заставили тренироваться рыть окопы на занятии по ОБЖ. Оно проходило во дворе учебного заведения.
Соответствующие фото опубликовали в Сети.
В техникуме объяснили, что занятия на открытом воздухе официально проходили в рамках подготовки "по основам военной службы". Целью такого обучения является "приобретение и совершенствование знаний и навыков, позволяющих будущим военнослужащим качественно и грамотно выполнять свои обязанности".
Россияне в комментариях к публикации в Сети написали, что все это больше похоже на выкапывание могил.
Напомним, в российских магазинах начали продавать "патриотические" леденцы на палочке в форме главного символа рашизма – буквы Z. Пососать Z стоит 40 рублей.
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