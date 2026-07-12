Больше всего ударит по женщинам: эксперты предупредили о разрушительных последствиях феномена Эль-Ниньо

Супер-Эль-Ниньо ударит по женщинам Африки с разрушительными последствиями / © Associated Press

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Международная благотворительная организация CARE International предупредила, что климатический феномен Эль-Ниньо будет иметь тяжелые последствия для женщин в странах Восточной и Южной Африки. В сочетании с резким сокращением иностранного финансирования это уже приводит к масштабному кризису в сферах здравоохранения и продовольственной безопасности миллионов людей.

Об этом сообщает издание Unilad.

Непропорциональный климатический удар по женщинам

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия: от сильных ливней в Кении и Сомали до масштабных засух в Зимбабве или Мадагаскаре. Исследования показывают, что климатические катаклизмы заставляют девушек часами идти за водой вместо обучения, а из-за дефицита пищи беременные женщины остаются без должного рациона. Из-за разрушения инфраструктуры африканкам приходится рожать в экстремальных условиях, как это произошло прямо на дереве во время наводнения в Мозамбике.

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«Мы должны быть очень озабочены будущим супер-Эль-Ниньо, и мы совершенно точно должны рассматривать его как проблему женского здоровья. Матери обычно работают тяжелее всего, чтобы обеспечить семью едой, меньше всего отдыхают и едят последними», — подчеркнул региональный директор CARE Уолтер Мвасаа.

Сокращение финансирования и закрытие больниц

Ситуация критически усугубляется сокращением международного финансирования программ в Восточной и Южной Африке с 250 до 140 миллионов долларов. В одной только Эфиопии благотворительный бюджет упал со 130 до 15 миллионов долларов. В Сомали из-за нехватки средств с января этого года уже закрылось около 50 центров здравоохранения.

В результате медсестры фиксируют резкое увеличение количества истощенных и обезвоженных беременных женщин, которые на днях идут пешком без воды в поисках медицинской помощи. Поскольку традиционное финансирование иссякает, благотворители пытаются привлечь к сотрудничеству частный бизнес. Однако западным партнерам чрезвычайно трудно находить коммерческие продукты, которые были по карману жителям бедных африканских стран.

Напомним, в тропическом Тихом океане зафиксировано стремительное усиление Супер-Эль-Ниньо , которое может повлечь за собой волну экстремальной погоды по всей планете. Эксперты предупреждают о росте рисков засухи и жары.

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