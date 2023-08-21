Большие доноры республиканцев ищут замену Трампу на выборах — СМИ

Несколько ведущих спонсоров Республиканской партии Соединенных Штатов пытаются найти альтернативу Дональду Трампу для участия в президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает издание Axios.

По данным журналистов, губернатор Виргинии Глен Янкин и губернатор Джорджии Брайан Кэмп получили тайные предложения принять участие в выборах.

Миллиардер Рональд Лаудер, входящий в доноры Республиканской партии, поддерживает кандидатуру Янгкина, если тот согласился выдвинуть свою кандидатуру. Еще один миллиардер Томас Петерффи, спонсирует организацию Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Также в последнее время интерес к Янгкину проявляют другие крупные доноры Республиканской партии.

Также медиа сообщали, что медиамагнат Руперт Мердок частно заявил, что хочет, чтобы Янгкин принимал участие в президентской гонке. После этого губернатора пригласили на эфир на Fox News.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп может сдаться в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели.

Кроме того, мы ранее информировали, что экслидер США Дональд Трамп обвиняется в попытках повлиять на результаты президентских выборов 2020-го года.

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