Большие маневры: Британия отправит в Восточную Европу около 8 тысяч военных

Большие маневры: Британия отправит в Восточную Европу около 8 тысяч военных

Масштабные военные учения пройдут на территории от Финляндии до Северной Македонии.

Десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция, примут участие в усиленных военных учениях летом 2022 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

В Министерстве обороны Британии заявили, что проведение этих маневров было запланировано ранее, но развертывание решили сделать более масштабными из-за вторжения России в Украину в феврале этого года.

"Безопасность Европы никогда не была более важной. На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны", — заявил Бен. Уоллес.

Учения будут проходить на территории от Финляндии до Северной Македонии. Около восьми тысяч британских военных будут привлечены к маневрам в Финляндии, имеющей 1309-километровую сухопутную границу с Россией.

Россияне боятся ядерного удара от НАТО и США

Напомним, Польша готовится уже 1 мая начать военные учения. Граждан попросили не публиковать информацию и фото передвижений войск и их местонахождение.

Читайте также: