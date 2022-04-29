Большие маневры: Британия отправит в Восточную Европу около 8 тысяч военных

Масштабные военные учения пройдут на территории от Финляндии до Северной Македонии.
Десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция, примут участие в усиленных военных учениях летом 2022 года.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
В Министерстве обороны Британии заявили, что проведение этих маневров было запланировано ранее, но развертывание решили сделать более масштабными из-за вторжения России в Украину в феврале этого года.
"Безопасность Европы никогда не была более важной. На этих учениях наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, чтобы продемонстрировать солидарность и силу в одном из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны", — заявил Бен. Уоллес.
Учения будут проходить на территории от Финляндии до Северной Македонии. Около восьми тысяч британских военных будут привлечены к маневрам в Финляндии, имеющей 1309-километровую сухопутную границу с Россией.
Напомним, Польша готовится уже 1 мая начать военные учения. Граждан попросили не публиковать информацию и фото передвижений войск и их местонахождение.
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