На войне России против Украины Северная Корея несет значительные потери. По последним данным, число погибших и раненых северокорейских военных превысило три тысячи солдат, однако КНДР планирует оказать России новое оружие и продолжить поддержку.

В свою очередь РФ пытается скрыть личности иностранных военных, выдавая им фальшивые документы.

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КНДР передаст новое оружие России

Северная Корея планирует перебросить в Россию дополнительные войска и военную технику, в частности, дроны-камикадзе, которые будут использованы в войне против Украины.

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По данным южнокорейской разведки, КНДР готовится к ротации или увеличению численности войск в России, а также передать 240-миллиметровые ракетные установки и 170-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. .

В Объединенном комитете начальников штабов объясняют этот шаг попытками Северной Кореи приобрести практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему вооружений. к прямому военному конфликту на своем границе.

Стоит отметить Defence Express сообщило, что на днях в Тюменской области зафиксировали очередной эшелон с вооружением, который может включать баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2.

Pukguksong-2 является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая первоначально предназначалась для подлодок. Это твердотопливная двухступенчатая ракета длиной около 9 метров и диаметром 1,5 метра. противоречивыми.

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Как считают эксперты Defence Express, Северная Корея может стремиться проверить свои ракетные системы прямо на поле боя.

"Плата" за военное усиление

На поставку оружия и отправку северокорейских солдат Россия потратила до $6 миллиардов, кроме того, плату за военное усиление РФ осуществляла бартером и продовольствием.

По оценкам аналитиков Института иностранных исследований Хангук, стоимость вооружений, поставленных КНДР в Россию, колеблется от $1,72 млрд до $5,5 млрд. Оплата производилась как наличными, так и бартером – нефтью и продовольствием.

Помимо оружия, Пхеньян получает оплату за отправку солдат. По данным исследования, даже при минимальных расчетах Ким Чен Ын может зарабатывать от $143 млн. до $572 млн. ежегодно за участие от пяти до двадцати тысяч северокорейских военных в боевых действиях на стороне России.

Западные и украинские разведки указывают, что в Курскую область уже прибыло около 11 тысяч северокорейских солдат. Это означает, что Ким Чен Ын получил около $315 миллионов за первый контингент войск.

Издание The Wall Street Journal отметило КНДР активно снабжает оружие России для войны в Украине, за что получает крайне необходимую финансовую поддержку, нефть, а также, возможно, доступ к ядерным технологиям. По информации от западных чиновников, КНДР, вероятно, получит от российской власти. доступ к ядерным технологиям.

Оккупанты активно используют северокорейские системы вооружения, такие как модернизированные реактивные установки KN-25. Россия также получает от КНДР военных.

"Северокорейские ракеты изготавливаются по заказу", – сообщил Дэмиен Сплитерс из Conflict Armament Research.

В свою очередь, Россия планирует передать Северной Корее истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на солдат, которых КНДР предоставит для поддержки российских сил в зоне боевых действий. Получение Су-27 и МиГ-29 значительно повысит технический уровень авиации КНДР.

Эксперты предполагают, что количество самолетов, которые Россия готова передать, будет зависеть от того, как она готова делиться своими авиационными технологиями с Пхеньяном.

Северная Корея теряет своих солдат

Как сообщает The Times на Курщине, сейчас находится около 11 тысяч северокорейских солдат, готовых вступить в бой.

В результате неудачных штурмов в Курщине РФ теряет немало северокорейских солдат.

Яркий пример тому – штурм вдоль левого фланга обороны ВСУ 15 декабря. По данным Пентагона, молодые корейцы погибали сотнями.

"Ужасные фотографии лежащих на снегу восковых трупов были быстро опубликованы в сети. На одном из видео было показано, как российский солдат пытается сжечь лицо мертвого северокорейца, чтобы скрыть его этническую принадлежность", — говорится в публикации.

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Также, Yonhap News News со ссылкой на военную разведку Южной Кореи пишет, что новый отчет южнокорейских военных, который 23 декабря говорится о том, что Северная Корея отправила в Россию тысячи солдат, из которых уже погибли примерно 1100 человек.

Ранее, издание Reuters сообщало, что по меньшей мере сто военных Северной Кореи, дислоцированных в России, погибли. Кроме того, тысяча солдат получили ранения во время ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек. Такие данные он привел после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который проинформировал о Курской операции.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Россия скрывает личности военных из КНДР

В Курщине солдаты РФ сжигают лицо военных из КНДР.

На заседании Европейского совета в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что таким образом оккупанты пытаются скрыть следы присутствия иностранных войск в своей армии.

Кроме того, командование российской армии, чтобы скрыть присутствие военных из Северной Кореи, выдает им ложные документы.

Как сообщили в Силах специальных операций в военных билетах, нет всех печатей, фотографий, имена отчества представлены на российский манер. Местом рождения этих военных указаны населенные пункты российской республики Тува.

На подделку указывают подписи владельцев военных билетов, сделанных на корейском языке, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат.

Пехота КНДР – не главная угроза

По данным украинской разведки, главной угрозой военного сотрудничества России с Северной Кореей является не пехота, а артиллерийские установки. Речь идет о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan, которые используются российскими войсками на разных участках фронта, а также для обстрелов мирных прифронтовых городов и селений.

По словам представителя разведки, военнослужащих из КНДР малыми группами по 20-30 человек сосредоточивают в одном месте, откуда их бросают в отчаянные штурмы. Незнание местностей, реалий войны и русского языка еще больше усложняет их ситуацию, ведь корейцы часто не понимают, что их отправляют на верную смерть. Как следствие – сотни убитых и раненых северокорейских солдат.

Путин превратил войну в полигон

Комментируя готовность Ким Чен Ина передать ударные дроны России. руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин превратил часть территории России в полигон.

К такому выводу можно сделать вывод, что РФ активно испытывает разнообразное оружие в боях и обстрелах украинских территорий.

В частности, Коваленко отметил, что Южная Корея должна активно помогать Украине.

"Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове", — заключил руководитель ЦПИ СНБО.

Как отмечали в СНБО ранее, репутация "страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией", которую Ким Чен Ын и его пропагандисты строили на протяжении многих лет, страдает от командиров российской армии. Они не ценят жизнь военных КНДР.

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