Большие сугробы, закрытые дороги и трое погибших: в Великобритании свирепствует снежный шторм

Шторм продлится по меньшей мере до понедельника.

В Великобритании свирепствует шторм "Арвен". Из-за этого погибли три человека, среди которых директор одной из местных школ.

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Об этом 27 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Автомобили пострадавших раздавили поваленные деревья. Скорость ветра достигает 160 километров в час, он сносит крыши из зданий и рвет электрические провода. Из-за этого более двухсот тысяч человек остались без света. Часть дорог закрыли, железная дорога работает с перебоями – из-за непогоды пассажиры одного поезда провели в вагоне 17 часов. Кое-где выпало немало снега, в сугробах застряли более сотни грузовиков. Поэтому британцам не советуют садиться за руль без необходимости. Шторм продлится по меньшей мере до понедельника.

Новости мира: в Великобритании бурлит шторм, ветер сносит крыши из зданий и рвет электропровода

ВВС сообщает, что в Северной Ирландии в городе Антрим погиб директор школы, на машину которого упало дерево. Еще один человек погиб из-за падения на него дерева в английском городе Камбрия. Третья жертва – 35-летний мужчина. Он погиб, когда дерево упало на его машину на шоссе B977 в Абердиншире.

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