Большинство арсеналов использовано: США массово применяют ракеты по глобальным запасам против Ирана

JASSM-ER / © Википедия

США планируют массово использовать крылатые ракеты JASSM-ER из запасов, предназначенных для других регионов. Оружие стоимостью 1,5 млн долларов должны переместить из тихоокеанских запасов на базы Центрального командования США и авиабазы Фэйрфорд в Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о ракете

AGM-158 JASSM — это высокоточная американская крылатая ракета класса «воздух-поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения важных и защищенных целей как стационарных, так и квазистационарных, в любых погодных условиях и время суток. JASSM-ER имеет дальность более 600 миль и позволяет поражать цели на безопасном расстоянии от противовоздушной обороны противника.

«Операции США за первые четыре недели войны забрали более 1000 ракет JASSM-ER. Американская авиация также выпустила 47 ракет во время рейда с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — пишут аналитики со ссылкой на источник.

США используют эти ракеты, чтобы уменьшить риск для военнослужащих, одновременно ограничивая запасы вооружения для потенциальных соперников, таких как Китай. В ходе кампании уже израсходовано более 1000 JASSM-ER, а также другие высокоточные ракеты, включая рейд на Венесуэлу.

Несмотря на потери американских самолетов и дронов, США и Израиль заявляют о значительном уничтожении противовоздушной обороны Ирана, что позволяет использовать более дешевое оружие для поражения целей в стране. В то же время наземные войска, включая морскую пехоту, перемещаются в регион, а стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B начали патрулировать воздушное пространство Ирана.

Lockheed Martin планирует производство 396 JASSM-ER в 2026 году с потенциалом увеличения до 860 единиц, а также продолжает модернизацию ракет Tomahawk и перехватчиков Patriot и THAAD для обеспечения долгосрочной боеготовности.

США тратят сотни крылатых ракет на операции в Иране, одновременно поддерживая возможности для глобальной обороны и сдерживания мощных противников.

