Большинство лесных пожаров на популярном курорте в Турции удалось локализовать

В Турции продолжают тушить масштабные лесные пожары.
В Анталии, что в Турции, локализовали масштабные лесные пожары. Продолжают тушить возгорание только в районе Ибрады.
Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет aa.com.tr.
Глава МИД подчеркнул, что бороться с пожарами Турции помогают другие государства. В частности из Азербайджана в Турцию едет 40 пожарных машин и 162 спасателей.
"Также по поручению президента Ильхама Алиева 200 пожарных будут доставлены самолетом в район Даламан", — сказал Мевлют Чавушоглу.
Казахстан отправит Турции для борьбы с лесными пожарами 2 вертолета и 16 пожарных. Также для тушения пожаров турецкая компания арендовала у Израиля два самолета. В понедельник из США также прибудут вертолеты.
Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинции Анталия, Мугла, Измир, Адана и Стамбул. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.