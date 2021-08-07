Большинство лесных пожаров на популярном курорте в Турции удалось локализовать

Большинство лесных пожаров на популярном курорте в Турции удалось локализовать

В Турции продолжают тушить масштабные лесные пожары.

В Анталии, что в Турции, локализовали масштабные лесные пожары. Продолжают тушить возгорание только в районе Ибрады.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет aa.com.tr.

Глава МИД подчеркнул, что бороться с пожарами Турции помогают другие государства. В частности из Азербайджана в Турцию едет 40 пожарных машин и 162 спасателей.

"Также по поручению президента Ильхама Алиева 200 пожарных будут доставлены самолетом в район Даламан", — сказал Мевлют Чавушоглу.

Казахстан отправит Турции для борьбы с лесными пожарами 2 вертолета и 16 пожарных. Также для тушения пожаров турецкая компания арендовала у Израиля два самолета. В понедельник из США также прибудут вертолеты.

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинции Анталия, Мугла, Измир, Адана и Стамбул. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.

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