Большинство немцев выступили против выплат соцпомощи украинским беженцам

Беженцы в Германии / © Getty Images

Большинство немцев против того, чтобы украинские беженцы получали социальную помощь Bürgergeld.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу издания Bild.

Согласно опросу, только 17% респондентов считают, что все находящиеся в Германии украинцы должны получать выплаты Bürgergeld. 66% высказались против этого.

Кроме того, 62% опрошенных поддерживают идею возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Только 18% полагают, что они могут оставаться в Германии.

Bild отмечает, что ежегодно около 700 тысяч украинцев в ФРГ в общей сложности получают примерно 6,3 миллиарда евро социальной помощи. При этом, по данным издания, трудоустроен только каждый третий украинец, проживающий на территории Германии.

