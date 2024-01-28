Большинство нидерландцев хотят увеличить расходы на оборону из-за непредсказуемости России

Опрос показал, что 62% нидерландцев опасаются, что РФ может напасть на Нидерланды.

Опрос в Нидерландах показал, что большинство населения страны боится непредсказуемого российского руководства и соглашается с необходимостью увеличить военные расходы.

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Об этом сообщает RTL nieuws по результатам опроса среди 20 тыс. человек.

"Многие нидерландцы обеспокоены возможной войной между Россией и НАТО, и большинство также боятся нападений России на свою страну. Об этом свидетельствует опрос RTL News Panel", — говорится в сообщении.

Исследование среди 20 тысяч членов RTL News Panel показывает, что 62% нидерландцев опасаются, что РФ может напасть на Нидерланды.

"Путин непредсказуем, я боюсь, что конфликт перевернется через соседние страны и дойдет до нас", – объясняет один из участников опроса.

Кроме того, сообщается, что 48% озабочены кибератаками, которые могут вывести из строя нидерландскую инфраструктуру, а 21% опасается ядерной атаки на цели в своей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что США разместят ядерное оружие в Британии, чтобы противостоять угрозе со стороны России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Нидерландах разоблачили сеть, по которой незаконно ввозили военные товары в Россию.

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