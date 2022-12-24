Большинство россиян дальше поддерживают войну против Украины: детали соцопроса

Войну в Украине поддерживает 71% россиян на конец декабря, а количество сторонников переговоров в последние месяцы снижается.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-центра".

Так, по данным на конец декабря, 71% опрошенных россиян поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине". Не поддерживают – 21% россиян.

Что касается мирных переговоров, то за это выступают 50% граждан РФ, а против – 40%. Отмечается, что доля сторонников переговоров плавно снижается за последние два месяца. Вместе с тем резкий рост поклонников был зафиксирован в сентябре-октябре.

В соцопросе респондентам также был поставлен открытый, чтобы они объяснить свою позицию. Сторонники переговоров объяснили свое мнение желанием остановить гибель людей: "люди погибают", "гибнут молодые пацаны", "слишком много жертв уже", "убивать друг друга нельзя", "лучше плохой мир, чем хорошая война".

Инфографика: "Левада-Центр"

В то же время сторонники продолжения войны говорили в большинстве своем о том, что "начатое надо довести до конца", "до победы", "столько уже сделали, что нельзя идти назад", что нужно "давить фашистов", а также о том, что украинцы " не хотят мира сами".

Этот опрос "Левада-центр" провел 15-21 декабря 2022 года среди 1611 человек. Исследование проводилось дома у респондента путем личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, в средине декабря директор ЦРУ Уильям Бернс оценил, что среди россиян растет обеспокоенность ценой войны против Украины. В частности, речь идет об обеспокоенности убытками для экономики и будущим. Однако для власти президента Владимира Путина это не представляет угрозы.

По прогнозам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в России начнутся бунты, когда российская "элита будет раздражать общество своей трусостью или своими паническими настроениями". Однако, по мнению Подоляка, на настроения россиян не повлияет большое количество погибших, раненых и пропавших без вести на фронте.

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