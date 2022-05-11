Большинство стран ЕС пошли на форум безопасности ОБСЕ, который возглавила Беларусь: кто отказался

Большинство стран ЕС пошли на форум безопасности ОБСЕ, который возглавила Беларусь: кто отказался

Несмотря на содействие России в войне с Украиной, Беларусь в течение 4 месяцев будет возглавлять Форум ОБСЕ по сотрудничеству безопасности.

Большинство стран ЕС, кроме Эстонии, сегодня, 11 мая, посетили встречу в рамках форума под председательством Минска. Это произошло, несмотря на то, что Украина просила ЕС не делать этого.

Об этомсообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"В течение 4 месяцев Беларусь будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по безопасности сотрудничества (FSC), несмотря на то, что ее называют "соагрессором" в Украине. Все страны ЕС, кроме Эстонии, сегодня посетили встречу на этом форуме под председательством Минска онлайн или лично, несмотря на просьбу Украины этого не делать", — написал Йозвяк.

Напомним, в МВД считают маловероятным то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может приказать своим войскам начать наземную операцию на территории Украины.

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