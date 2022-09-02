По последним социологическим исследованиям, большинство венгров выступают против введенных ЕС антироссийских санкций.
Более того, граждане Венгрии, чья страна в ЕС, поддерживают страну-террориста РФ и недовольны ограничениями, введенными Евросоюзом против России.
Об этом говорится в социологическом опросе, проведенном консервативным аналитическим центром Szazadveg, пишет Hungary today.
"Введенные санкции не оправдали ожиданий и погрузили страны-члены ЕС в кризис, поскольку попытки отказаться от российских источников энергии привели к чрезвычайной неопределенности и росту цен на нефть, электроэнергию и газ", — утверждает центр Századvég.
Согласно опросу, 81% венгров противодействуют Европейскому Союзу и его государствам-членам в отправке оружия в Украину, и такой же уровень сопротивления запрету российских туристов и туризма из Европы. Только 16% и 17% респондентов согласны с двумя предложениями. Интересно, что, по мнению граждан Венгрии, вооружение Украины "обладает противоположным эффектом и способствует продолжению войны".
Заметим, в то время, когда Европа пытается отказаться от российского газа, чтобы не быть энергозависимыми от РФ, Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
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