"Большое количество территорий потеряно, убитых в 3-4 раза больше, чем это подается" — Пригожин о вранье Минобороны РФ

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин записал обращение из захваченного штаба южного военного округа в Ростове. По его словам, его наемники контролируют военные объекты Ростова.

Видео опубликовала его пресс-служба.

"Мы находимся в штабе, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам", — сказал он.

По словам Пригожина, главный пункт управления в Ростове работает в штатном режиме. Он также сообщил об огромных потерях среди армии РФ и о том, что высшему руководству сообщают намного заниженные цифры в сводках с фронта.

"Поэтому, если будут рассказывать, что ЧВК Вагнер помешал работе и поэтому на фронте что-то посыпалось – то на фронте посыпалось не по этому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили – огромное количество территорий потеряно, солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается на верх, а то, что подается – это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору, в некоторые дни санитарные потери до тысячи человек (убитые, без вести пропавшие, раненые и отказники.) А начальник генштаба РФ Герасимов бежал от сюда, узнав про заход "вагнеровцев" в Ростов", — резюмировал Пригожин.

Напомним, Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых. Накануне Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, даже если у Минобороны получится ликвидировать 25 тысяч его наемников, на их место придут еще 25 тысяч таких же "вагнеровцев".

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