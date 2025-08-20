Большое разочарование: туристка рассказала, почему больше не вернется в популярный городок в Италии

Белладжио, озеро Комо, Италия

Поселок Белладжо на озере Комо является одним из самых популярных направлений в Италии . Впрочем, нередко путешественники осознают, что место слишком идеализировано и разрекламировано.

Об этом пишет Daily Mail.

В последние годы Белладжо накрыла волна популярности в соцсетях благодаря своим узким булыжным улочкам, красочным домам, поразительным горным пейзажам и сказочной набережной вдоль озера.

Очарованная интернет-роликами, демонстрирующими традиционное итальянское очарование этого места, репортер, пишущий о стиле жизни, решила забронировать билет на самолет и посмотреть, действительно ли так называемая «жемчужина озера Комо» заслуживает таких отзывов.

Как известно, до Белладжо легко добраться из Милана: от Центрального вокзала до станции Комо-Сан-Джованни ходят прямые поезда, а путешествие занимает примерно 37-47 минут. Из Комо отправляются прямые паромы в город, а путешествие занимает около двух часов. Если вы путешествуете на машине, то поездка из Милана в Белладжо займет примерно один час и 36 минут.

Чрезмерно разрекламированное место

В своей статье для Express Фиби рассказала, что поразилась в ту же минуту, когда только сошла с парома. Ее встретила красочная атмосфера, которую до этого она видела только на экране. Хотя она и описывала этот район как тот, от которого перехватывает дух, даже с учетом толп туристов, вскоре стало очевидным, что село — не более чем чрезмерно разрекламированное место назначения в TikTok.

«С закатом атмосфера угасает. Большинство ресторанов закрылись удивительно рано — около 21:00 или 21:30 — и некоторые оставались открытыми до 22:00 или 23:00. После целого дня прогулок по озеру нам захотелось спокойно поужинать или выпить чего-нибудь с красивым видом», — констатировала она.

Она призналась, что была наивна, ожидая такой же ночной шумихи, как в таких городах, как Милан, и особенно расстраивалась, возвращаясь после поздних вечеров в близлежащих городах, например, Ленно.

Фиби также была разочарована посредственной едой, предлагаемой в ресторанах по всей деревне, включая очень сухой тирамису, поданный одним из владельцев. Она добавила, что цены на блюда в целом завышены, они невкусны и не вызывают восхищения.

«Этот самый переполненный туристами город на озере Комо, и он кажется гораздо более коммерциализированным, чем более тихие и аутентичные районы», — подытожила Фиби.

Она также отметила, что Белладжо недоступен для посетителей с ограниченной мобильностью, а в самом городе ограничен выбор общественного транспорта.

Несмотря на то, что Фиби покинула город в удрученном состоянии, она отметила, что Белладжо не лишен своей привлекательности. Ей нравилось практиковать итальянский язык с дружелюбным и гостеприимным хозяином Airbnb, каждый день она ела свежую рыбу и во время поездки любовалась увлекательными видами на озеро, что позволило ей почувствовать себя по-настоящему связанной с деревней.

Фиби также призвала посетителей сесть на паром, идущий из Комо в Белладжо, где пассажиры смогут проплыть мимо очаровательных деревень Тремеццо и Чернобыо. Она описала это путешествие как живописное и расслабляющее.

Раньше мы писали о самом плохом месте для путешествий по версии опытного путешественника.

Известный ютубер и путешественник Габриэль Моррис посетил более 90 стран на шести континентах. По его мнению, Персидский (Арабский) залив является самым неприятным регионом в мире. В своем видео он объяснил, почему нет желания возвращаться в такие города, как Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и других.

По словам Морриса, главная причина его разочарования состоит в «бездушии» и «скучности» этих городов. «Я просто считаю эти города лишенными чего особенно интересного как путешественник. Я считаю их очень скучными и устаревшими», – отметил он.