Большой отлет: Беларусь покинули более 3 тысяч мигрантов из Ирака

Большой отлет: Беларусь покинули более 3 тысяч мигрантов из Ирака

Для возвращения иракцев на родину было совершено 8 эвакуационных авиарейсов.

По данным иракского посольства в Москве, Беларусь в общей сложности покинуло 3139 граждан Ирака, которые до сих пор находились у границ со странами Евросоюза, пытаясь попасть в Германию.

Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает российское агентство "Интерфакс".

В дипломатическом представительстве отметили, что не знают точного количества жителей страны, которые все еще остаются на польско-белорусской границе. В то же время добавили, что за время миграционного кризиса было выдано 175 транзитных паспортов тем, кто их потерял.

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По информации российского "Интерфакса", в среду, 8 декабря, запланирован очередной вывозной рейс из Беларуси — на этот раз в сирийский Дамаск. Его выполнит авиакомпания Cham Wings на самолете Airbus A-320.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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