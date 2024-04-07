Большой потоп в России: в Орске остановился нефтеперерабатывающий завод

После повторного прорыва дамбы в российском городе Орске Оренбургской области, где происходит катастрофическое затопление, прекратил работу нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

Об этом сообщили в воскресенье, 7 апреля, в Telegram-канале этого предприятия.

Причиной остановки работы НПЗ официально называют угрозу для окружающей среды во время "аномального наводнения".

"Во избежание экологических рисков и с целью соблюдения техники безопасности, связанной, прежде всего, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", — говорится в сообщении.

Остановка производства не повлияла на административный, ремонтный и технологический персонал, а также работников подрядных организаций, которые продолжают выходить на работу.

Напомним, 5 апреля в российском городе Орск Оренбургской области РФ прорвало дамбу на реке Урал. Экстренные службы во время патрулирования подтопленного района обнаружили тела троих погибших. На следующий день, 6 апреля, в Орске произошел повторный прорыв насыпной дамбы. По состоянию на 7 апреля ситуация усугубляется. Уровень воды поднялся почти до 9,7 метра, затоплены многие другие населенные пункты на берегу Урала.

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