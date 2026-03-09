- Дата публикации
Большой пожар парализовал вокзал: отменены десятки рейсов (фото)
Десятки железнодорожных рейсов отменены из-за пожара, а пассажиров предупредили о длительных задержках.
Здание в Глазго (Шотландия) 8 марта охватил масштабный пожар, из-за которого полностью остановили движение поездов на главном вокзале города. Спасатели боролись с огнем в четырехэтажном доме, который начал разрушаться.
Об этом сообщило Reuters.
Из-за пожара вблизи центрального вокзала Глазго были отменены десятки рейсов, а компания National Rail сообщила о закрытии вокзала до дальнейшего уведомления.
В своей заметке в X компания также предупредила, что значительные задержки и перебои в железнодорожном сообщении могут продолжаться как минимум до конца суток 9 марта.
Ранее журналисты информировали, что возгорание произошло в магазине электронных сигарет недалеко от станции, в результате чего здание частично обвалилось.
«Мы впервые получили сообщение в 15:46 в воскресенье, 8 марта, о пожаре на первом этаже четырехэтажного коммерческого здания», — сообщили в Шотландской пожарно-спасательной службе.
«Я глубоко обеспокоен пожаром вблизи центрального вокзала Глазго сегодня вечером и очень благодарен всем экстренным службам, которые сейчас работают на месте», — заявил первый министр Шотландии Джон Суинни.
