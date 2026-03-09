Большой пожар парализовал вокзал: отменены десятки рейсов (фото)

Пожар здания возле главного вокзала Глазго / © Getty Images

Здание в Глазго (Шотландия) 8 марта охватил масштабный пожар, из-за которого полностью остановили движение поездов на главном вокзале города. Спасатели боролись с огнем в четырехэтажном доме, который начал разрушаться.

Об этом сообщило Reuters.

Из-за пожара вблизи центрального вокзала Глазго были отменены десятки рейсов, а компания National Rail сообщила о закрытии вокзала до дальнейшего уведомления.

В своей заметке в X компания также предупредила, что значительные задержки и перебои в железнодорожном сообщении могут продолжаться как минимум до конца суток 9 марта.

Ранее журналисты информировали, что возгорание произошло в магазине электронных сигарет недалеко от станции, в результате чего здание частично обвалилось.

«Мы впервые получили сообщение в 15:46 в воскресенье, 8 марта, о пожаре на первом этаже четырехэтажного коммерческого здания», — сообщили в Шотландской пожарно-спасательной службе.

«Я глубоко обеспокоен пожаром вблизи центрального вокзала Глазго сегодня вечером и очень благодарен всем экстренным службам, которые сейчас работают на месте», — заявил первый министр Шотландии Джон Суинни.

