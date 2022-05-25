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Большой пожар в Москве и массовое убийство в американской школе: главные новости ночи 25 мая

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Большой пожар в Москве и массовое убийство в американской школе: главные новости ночи 25 мая

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 25 мая:

  • Вечером во вторник, 24 мая, в российской столице Москве в районе Лефортово вспыхнула крестильня при храме Петра и Павла – древней церкви, построенной в начале 17 века. Читать дальше –>
  • Во вторник, 24 мая, в США вооруженный 18-летний мужчина устроил стрельбу в начальной школе города Увальде, убив более 20 человек, большинство из которых – дети. Читать дальше –>
  • В среду, 25 мая, во время завершения визита президента США Джо Байдена в Азию вооруженные силы КНДР совершили запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Читать дальше –>
  • Самоходные гаубицы Caesar, предназначенные для уничтожения техники и командных пунктов российских оккупантов, уже успешно используют украинские артиллеристы. Читать дальше –>
  • Россияне, переодетые в форму украинских солдат, пытались атаковать в направлении Кривого Рога. Читать дальше –>

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