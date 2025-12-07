Большой пожар в России: возле ТЭЦ в Красноярске горят склады с бензином (фото)

Пожар возле ТЭЦ-1 в Красноярске Фото иллюстративный / © из соцсетей

В воскресенье, 7 декабря 2025 года, в российском Красноярске недалеко от ТЭЦ-1 на Солнечной улице прогремели два мощных взрыва, после которых вспыхнул большой пожар на складах.

Об этом говорится в российских пабликах и сообщении МЧС Красноярского края.

Там подтвердили информацию о пожаре, добавив, что из-за этого было уничтожено несколько грузовиков.

В российском Красноярске недалеко от ТЭЦ-1 прогремели два мощных взрыва Фото: ASTRA

Между тем, по свидетельствам очевидцев, инцидент произошел рядом с теплоэлектроцентралью, что повлекло за собой быстрое распространение огня.

Фото МЧС Красноярского края.

Детали о масштабах возгорания

Российское МЧС сообщило о горении емкостей с бензином и топливных пеллетах на складе, где площадь пожара достигает 2,5 тысячи квадратных метров. Местные паблики в соцсетях активно распространяют фото с места происшествия, где видны густые клубы дыма и яркое пламя.

В настоящее время спасатели работают над локализацией огня, информации о жертвах или эвакуации не предоставляют. Также нет сообщений о причинах взрывов.

Напомним, на днях россияне из городов Энгельс и Саратов массово жаловались на взрывы. Местные власти подтвердили информацию об угрозе атаки беспилотников и привели экстренные службы в полную готовность.