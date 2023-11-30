Большой пожар в Ростове-на-Дону: вспыхнул вещевой рынок (видео)

Более сотни пожарных не могут погасить пламя.

Вечером 30 ноября в российском городе Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на вещевом рынке "Темерник".

Видео с места происшествия публикуют российские Telegram-каналы.

Сообщается, что огонь охватил торговые павильоны на площади около 2000 квадратных метров. Более сотни пожарных не могут погасить пламя. К рынку съехалось большое количество пожарных машин.

На место пожара собираются вызвать Росгвардию, поскольку торговцы мешают тушить огонь, пытаясь голыми руками спасти свой охваченный огнем товар.

Предполагается, что причиной пожара мог быть поджог.

На месте происшествия слышны взрывы — возможно от сгорания праздничной пиротехники или электропроводки.

Пожару присвоен третий уровень сложности.

Большой пожар в Ростове-на-Дону: вспыхнул вещевой рынок

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, после мощного взрыва на тракторном заводе в российском городе Челябинске вспыхнул масштабный пожар. Над территорией предприятия вырос гигантский огненный "гриб".

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