"Большой сюрприз": что стало причиной увольнения польского генерала, обучавшего украинских военных

По словам источника Financial Times, Варшава не предоставила никакой дополнительной информации о "деликатном вопросе", которым занимается контрразведывательное расследование.

Увольнение польского генерала Ярослава Громадзинского с должности командующего Еврокорпуса стало "большим сюрпризом" для высокопоставленных чиновников этой многонациональной боевой группы НАТО-ЕС, базирующейся во Франции.

Об этом сообщает в четверг, 28 марта, издание Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне стало известно, что польский генерал был отозван в Варшаву для проведения контрразведывательного расследования. В официальном сообщении Министерства обороны Польши были перечислены разные причины, по которым, согласно закону, может быть начато такое контрразведывательное расследование, среди них — "защита секретной информации".

Впоследствии в оборонном ведомстве Польши уточнили, что целью расследования является проверка "личного допуска" генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского и сбор новой информации о нем.

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По словам источника Financial Times, Варшава не предоставила никакой дополнительной информации о "деликатном вопросе", которым занимается контрразведывательное расследование.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш назвал увольнение "серьезным вопросом", но настаивал на том, что расследование пока является лишь "процессом выяснения", не уточнив, что его побудило.

При этом он утверждает, что европейские союзники об этом решении были предупреждены "заранее", и увольнение не вызвало особой обеспокоенности.

"Между нами и союзниками нет никаких опасений", – заявил польский министр обороны.

Сам генерал Громадзинский отрицает любые возможные правонарушения.

"Я верю, что процедура проверки, инициированная службой военной контрразведки, закончится для меня положительно. За свои 34 года службы в армии я всегда достойно представлял форму польского солдата", – написал он в соцсети.

Что известно о генерале Граждинском

Известно, что с июня 2023 года Громадзинский возглавлял Еврокорпус, штаб-квартира которого расположена в Страсбурге. Польский командир недавно также принимал участие в надзоре за обучением украинских солдат в Германии.

До того как возглавить Еврокорпус, Громадзинский был командующим польскими войсками в Ираке и Сирии. Он также служил в Генеральном штабе польских вооруженных сил.

На его место Польша уже назначила новым руководителем Еврокорпуса генерал-лейтенанта Петра Блазеуша.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу инцидента с российской ракетой, которая заходила в воздушное пространство Польши 24 марта.

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