"Большой сюрприз" для Израиля: Иран угрожает ударом "страшнее ядерного"

Иранский генерал Ростами заявил, что Тегеран имеет секретное оружие, мощнее ядерного, которое применит в ответ на возможную атаку Израиля.

Бригадный генерал Эбрахим Ростами, бывший секретарь комиссии по вооружениям "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) прокомментировал угрозы Израиля нанести удар по Ирану. Он заявил, что Тегеран ждет подходящий момент, чтобы сделать Израилю "большой сюрприз, который более значим, чем ядерное оружие".

Об этом он заявил в среду, 16 октября, в интервью Didban Iran.

"У нас есть некоторые возможности, мощнее ядерного оружия", – подчеркнул Ростам.

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Он подтвердил, что Иран готов нанести удар по израильскому ядерному реактору в Димоне и уже провел соответствующие военные учения, чтобы отработать этот план.

"Иран имеет большой сюрприз, который важнее ядерного оружия, и мы будем держать его в секрете до соответствующего момента", — сказал Ростами.

Представительница иранского правительства Фатеме Мохаджерани при этом заявила, что Тегеран не хочет войны и выступает против любой эскалации в регионе. Однако Иран "не будет отказываться от собственных национальных интересов, а недавний ответ Израиля был небольшой частью военной и ракетной мощи Ирана".

По словам Мохаджерани, Иран готов к еще большим и масштабным атакам.

"Это будет сделано без колебаний или снисходительности, а не просто в ответ", — заявила представительница иранского правительства.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, президент США Джо Байден распорядился послать в Израиль передовую противоракетную систему, а также американские войска для управления ею, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны после ракетных атак со стороны Ирана.

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