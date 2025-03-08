Болтон раскритиковал Трампа: почему его санкции не повредят России

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что угрозы усилить санкции против России не имеют никакого значения.

Об этом он сообщил в эфире CNN.

Он отметил, что и сам Трамп, и российский диктатор Владимир Путин отлично это понимают.

"Он сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс после своих заявлений о Зеленском и украинцах", — объяснил Болтон.

По его словам, импорт из РФ в США сократился на 90% после начала полномасштабного вторжения. В прошлом году он составил менее 3 млрд долларов, что является незначительной суммой.

Поэтому, введение новых тарифов не повлияет на российскую экономику.

Напомним, политолог Вадим Денисенко объяснил, почему Путин ошибся в своих расчетах и как это повлияет на дальнейший ход событий.

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