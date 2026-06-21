Бомбардировщики РФ падают не случайно: что может стоять за авариями Ту-22

Ту-22М3 / © Википедия

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В России появились новые подробности по падению дальнего тяжелого бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Именно эти самолеты РФ использует в качестве носителей сверхзвуковых крылатых ракет Х-22.

Об этом сообщает издание Defense Express.

По сообщениям российских источников, катастрофа произошла во время полетов на полигоне, вероятно, во время тренировок. Сначала у самолета якобы отказал один двигатель, после чего экипаж начал возвращаться на авиабазу.

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Однако уже при возвращении, по предварительным данным, отказал и второй двигатель. После этого самолет начал терять скорость и упал. Официально причину крушения в РФ пока не объявляли.

Эта авария снова привлекла внимание к одной из главных проблем Ту-22М3 — их двигателям. Бомбардировщики оснащены двумя турбореактивными двигателями НК-25, разработанными еще в 1970-х годах. Их производство было завершено в 1996 году.

То есть все до сих пор остающиеся в эксплуатации Ту-22М3 используют двигатели, изготовленные более 30 лет назад. За десятилетия службы они имеют значительный налет, а их ремонт и обслуживание усложняются из-за ограниченного запаса деталей и самих двигателей.

Именно износ НК-25 и сопутствующих агрегатов мог стать одной из причин отказа двигателей на борту Ту-22М3. В то же время, это уже не первый подобный случай.

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За последние два года в Иркутской области разбились уже три Ту-22М3: одна в августе 2024 года, еще одна в апреле 2025 года и теперь — в июне 2026 года. В предыдущих случаях российская сторона объясняла аварии "техническими причинами", не раскрывая деталей.

Также в 2019 году один Ту-22М3 совершил жесткую аварийную посадку именно из-за отказа двигателя НК-25.

Проблема со старыми двигателями для Ту-22М3 у РФ известна давно. Одним из вариантов ее решения называли возобновление производства НК-25, однако это сложный и дорогостоящий процесс, который может занять годы.

Другим вариантом была замена НК-25 на двигатели НК-32-2, которые используются на стратегических бомбардировщиках Ту-160. Такую идею планировали реализовать в модернизированной версии Ту-22М3М. Помимо новых двигателей она должна была получить обновленную электронику, расширенную номенклатуру вооружения и штангу дозаправки в воздухе.

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Однако программа модернизации фактически провалена по срокам. РФ планировала довести 30 самолетов Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М еще до 2021-2022 годов. По состоянию на середину 2026 года известно лишь о двух тестовых образцах: один показали в 2018 году, второй — в 2023-м.

При этом нет подтверждений, что эти самолеты уже устанавливали двигатели НК-32-2. Вероятно, даже тестовые Ту-22М3М все еще летают со старыми НК-25.

Дополнительной проблемой для РФ является то, что НК-32-2 производится в очень малых количествах. Прежде всего, они нужны для модернизации и попыток возобновления производства Ту-160М. Поэтому даже в случае успешной интеграции этих двигателей на Ту-22М3 переоснащение всего парка могло бы занять многие годы.

Учитывая это, российские Ту-22М3 могут и дальше регулярно падать по “техническим причинам”. Если проблему с двигателями не разрешат, часть этих бомбардировщиков со временем может вообще прекратить полеты.

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Ранее мы сообщали, что с 2022 года РФ могло потерять большинство боеспособных Ту-22М3. По оценкам, в настоящее время в России может оставаться лишь около 9–10 рабочих бомбардировщиков этого типа.

Напомним, вблизи российского Орска разбился учебный самолет Diamond DA42, в результате чего погибли инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Инцидент еще раз подчеркнул проблемы с качеством и безопасностью авиатехники, которую РФ собирает своими силами после введения санкций.

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