"Борьба не завершена": генерал Марк Милли в Рамштайне сказал, какую территорию Украина уже вернула

По словам генерала, Россия совершила самую большую за все времена стратегическую ошибку, когда вторгнулась в Украину, где уже выросли поколения свободных и независимых людей, которые не остановятся, пока не восстановят свободу и независимость своей страны.

Украина уже освободила более 54% оккупированной Россией территории. Однако борьба еще не завершена.

Об этом сегодня в немецком Рамштайне на пресс-конференции по итогам 15-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает корреспондент "Укринформа".

По мнению Милли, Украина добивается постепенного и медленного успеха, каждый день достигает прогресса при поддержке международных партнеров. Но эта борьба еще не завершена.

Генерал назвал, что может замедлить движение ВСУ.

"С приближением зимы земля станет влажной, потом придут морозы. Но из разговоров, которые я имел, украинцы не намерены останавливаться даже зимой. Они обладают стратегической инициативой, и они будут продолжать это, пока конечная цель не будет достигнута", - сказал американский генерал.

Он напомнил, что украинцы являются свободными и независимыми с 1991 года, выросли поколения людей в "военном" возрасте, которые сейчас воюют на линии фронта и не знают ничего, кроме свободной и суверенной Украины. Поэтому украинцы будут воевать, пока они не добьются окончательной цели, в этом, по словам генерала, "нулевые сомнения".

В то же время, заметил Милли, война продолжается. На оккупированных Россией территориях сосредоточены несколько сотен тысяч российских военных, которых президент Путин мобилизовал в прошлом году, чтобы восстановить огромные потери.

"Эти сотни тысяч российских военных находятся в траншеях прямо сейчас. Они не очень хорошо тренированы, с не очень хорошим управлением, они несут огромные потери, но они там есть. Для Украины прорвать эти несколько сотен тысяч российских войск, - это жесткий бой. Они освободили более 54% территорий Украины, но еще многое нужно пройти", - заявил Милли.

Относительно критики некоторых западных экспертов, отмечавших, что наступление ВСУ продвигается медленно, Милли отметил: именно в этом и состоит разница между войной и бумагой.

"Там - реальные люди, в реальных машинах, которые действуют на реальных минных полях, которые подрываются, погибаю, получают ранения. Когда это случается, мы, которые были в бою, знаем об этом, - вещи замедляются. С обеих сторон. Поэтому не является неожиданным, что украинское наступление продвигается медленнее, чем предполагалось", - заметил генерал Милли.

Он подчеркнул, что украинской армии приходится прорывать многие эшелоны российской обороны, которые успели построить россияне, со сложными препятствиями, минными полями, с "зубами дракона", колючей проволокой, укрепрайонами - со всем, что составляет глубину обороны, которую украинцы прорывают шаг за шагом.

Напомним, 19 сентября в Германии стартовало 15-е заседание в формате "Рамштайн", где в настоящее время присутствует 50 стран. На заседание уже прибыли министр обороны Украины Рустем Умеров, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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