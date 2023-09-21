Борьба с искусственным интеллектом: автор "Игры престолов" и другие писатели подали в суд на OpenAI

ChatGPT не слишком осторожно относится к соблюдению авторских прав.

Гильдия авторов и 17 известных писателей, включая Джонатана Франзена, Джона Гришема и Джорджа Мартина, подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка на создателя искусственного интеллекта ChatGPT — компанию OpenAI, из-за нарушения авторских прав.

Об этом сообщает издание The Verge.

"Все больше авторов подают в суд на OpenAI за нарушение авторских прав, присоединившись к другим авторам в судебном иске против генеративных компаний с искусственным интеллектом за использование их книг для обучения моделей ИИ", — говорится в сообщении.

Согласно жалобе OpenAI “копировал работы истцов оптом, без разрешения и рассмотрения” и подавал материалы, защищенные авторским правом, в большие языковые модели.

Истцы утверждают, что это может нанести вред рынку писателей, получающих доход от своих произведений.

Авторы также указывают на потенциальное появление производных работ, основанных на их книгах, и приводят примеры компаний, которые сотрудничают с университетами для обучения моделей на общественных материалах.

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