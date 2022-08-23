"Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины" — премьер-министр Италии Драги

Италия выразила твердую поддержку Украины и в очередной раз подчеркнула, что российская оккупация Крыма в марте 2014 года была неприемлемым актом агрессии, грубым нарушением международного права.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на втором саммите Крымской платформы 23 августа.

"Италия постоянно осуждала незаконную аннексию Крыма со стороны России и постепенную милитаризацию полуострова. Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в Крыму и выступает вместе с крымско-татарской общиной против насилия и несправедливости, от которых она страдает. Борьба за Крым является частью борьбы за освобождение Украины. В феврале российские войска использовали Крым как плацдарм для нападения на юге Украины, включая Херсон и продолжают использовать Крым для создания военного давления на другие территории, в частности на Николаев, Одессу. В то время как Россия пытается подчинить себе новые части украинской территории, международное сообщество не может не реагировать на это. Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию, свои жестокие нападения на гражданских лиц", — отметил он.

Марио Драги подчеркнул, что Италия продолжит поддерживать Украину.

"Мы с вами в вашей борьбе против вторжения России. Мы с вами в этой борьбе за восстановление территориальной целостности Украины, защиту вашей демократии и независимости", — резюмировал он.

Напомним, Макрон призвал РФ прекратить войну и вывести войска из Украины.

Читайте также: