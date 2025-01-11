Борьба за лояльность Трампа: у Маска появился конкурент, недавно вышедший из тюрьмы

В СМИ отмечают, что сближение Маска с Трампом вызывает недовольство у его эксрадника Стива Беннона, вышедшего осенью из тюрьмы.

Бывший советник новоизбранного президента Трампа Стив Беннон, осенью вышедший из тюрьмы, может составить конкуренцию миллиардеру Илону Маску, как союзнику Трампа.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Журналисты отметили, что одним из самых влиятельных союзников Трампа называют миллиардера Илона Маск. Новоизбранный президент заявлял, что намерен назначить его советником по вопросам эффективности.

Однако такое сближение Маска с президентом вызывает недовольство у экс-советника Трампа Стива Беннона.

"Бэннон, недавно отбывший четырехмесячный тюремный срок за «неуважение к Конгрессу» и вновь появившийся в окружении Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, не скрывает своего негативного отношения к Маске. В частности, он считает технологического магната очень опасным для Трампа и хочет помешать ему получить доступ в Белый дом", – пишет BILD.

По мнению Беннона, Маск стремится добиться еще большего богатства и влияния. И именно для этого миллиардер вроде бы и стал членом команды Трампа. А приближенность к Белому дому поможет Маску обезопасить успеваемость своих проектов и заключить более выгодные контракты.

В то же время журналисты считают, что Трамп, вернувшись в Белый дом, будет искать баланс между прагматизмом Маска и радикальными идеями Беннона.

Заметим, что в начале этого года Беннон уже вступал в перепалку с Маском – он посоветовал миллиардеру "сесть на место сзади и учиться".

Он добавил, что не стоит в первый же день пребывания в команде лезть на трибуну и начинать читать людям лекции о том, как должно быть.

"А если вы будете это делать, мы разобьем вам лицо", – заявил Беннет, передает Zn.

Ранее британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Илоном Маском.

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