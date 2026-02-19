Борьба за власть в КНДР: кто может заменить Ким Чен Ина

Ким Чен Ин / © Associated Press

Соперничество за лидерство в Северной Корее между влиятельной сестрой диктатора Ким Йо Чен и его юной дочерью Ким Чу Е может завершиться казнью одной из них. Ведущие аналитики предостерегают, что отсутствие четко определенного механизма передачи власти в КНДР создает основу для внутреннего конфликта с летальным исходом для представителей правящей династии.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным разведки Южной Кореи, подросток Ким Чу Е является наиболее вероятной кандидатурой на роль будущего лидера страны. Ее регулярные появления на официальных мероприятиях рядом с отцом свидетельствуют о намерении Ким Чен Ина продолжить династию в четвертом поколении.

Однако препятствием этим планам стоит 38-летняя Ким Йо Чен — куратор пропагандистского отдела, которая фактически является вторым по влиятельности лицом в государстве и имеет значительную поддержку среди военных и политических элит. Эксперты отмечают, что в условиях северокорейского режима поражение в борьбе за трон означает физическое уничтожение.

«Проигрышную сторону могут зачистить с крайней пристрастностью. Это приведет к отправке в жестокие трудовые лагеря, казней — потенциально даже публичных — или наказание для всех родственников», — отмечает историк Корейского университета Федор Тертицкий в комментарии для Daily Mail.

Аналитик из Оксфордского университета Эдвард Хауэлл напоминает, что родственные связи в КНДР никогда не были гарантией безопасности.

«Мы не можем исключать возможности борьбы за власть между тетей и племянницей. История Северной Кореи учит нас: никто, даже представитель династии Ким, не находится в безопасности», — подчеркивает Хауэлл.

В качестве примера эксперты приводят расправу Ким Чен Ина над собственным дядей и наставником Чан Сон Тхеком в 2013 году. Он был казнен по обвинению в контрреволюционной деятельности только через два года после прихода племянника к власти. Подобный сценарий может повториться, если Ким Чен Ын не успеет официально назначить наследницу до момента своей недееспособности, что спровоцирует силовой сценарий захвата контроля.

