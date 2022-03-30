Борис Джонсон хочет отправить Украине более смертоносное оружие, потому что считает, что Путин еще "насолит"

Борис Джонсон хочет отправить Украине более смертоносное оружие, потому что считает, что Путин еще "насолит"

Сейчас правительство Великобритании рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку считает, что президент РФ Владимир Путин еще "насыпит соли на раны".

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Об этом Борис Джонсон сказал 29 марта на брифинге Кабинета Министров, информирует The Times.

На брифинге также выступил адмирал сэр Тони Радакин и сказал, что ситуация переросла в "более традиционную войну", поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территорий.

Он добавил, что Великобритания переходит в "новую фазу" в своей поддержке Украины. Сейчас правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что заявления Минобороны России о выводе некоторых своих подразделений из Киевского направления могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали утрату инициативы в регионе. В то же время, там прогнозируют, что отведенные войска Россия планирует привлечь для своего наступления в зоне ООС.

В Генштабе ВСУ заявили, что так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и нацелен ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что это не отвод войск, а перемещение. По его словам, Россия передислоцирует войска для наступления на другие районы Украины. Он добавил, что не нужно "обманывать себя заявлениями России" якобы об отводе войск.

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