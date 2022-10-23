Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьера Великой Британии — СМИ

Джонсон не будет участвовать в выборах.

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьер-министра Великой Британии.

Об этом 23 октября сообщает BBC.

По его словам, несмотря на поддержку депутатов, необходимую для баллотирования, он пришел к выводу, что "это было бы просто неправильно", поскольку "вы не можете управлять эффективно, если у вас нет объединенной партии в парламенте".

Напомним, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, необходимую для участия в выборах.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит 20 октября заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны.

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