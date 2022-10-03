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Борис Джонсон получил новую должность и будет сотрудничать с Украиной

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Борис Джонсон получил новую должность и будет сотрудничать с Украиной

Фото: Офис президента Украины

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон станет новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Действующий глава группы, эксминистр культуры Великобритании Джон Виттингдейл, объявил о своем преемнике на съезде Консервативной партии. Им стал любимец миллионов украинцев, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

По словам Виттингдейла, Джонсон — "во многом очевиден и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, так решительно выступившем в поддержку украинского народа" .

Сам Борис Джонсон на мероприятии отсутствовал.

"Борис сожалеет, что не может быть с нами сегодня, но он выразил свою полную поддержку тому, во что мы все верим и нашей дальнейшей поддержке Украины", — сказал Виттингдейл.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел итоговый разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

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