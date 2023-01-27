Борис Джонсон в Лондоне засветился в шапке от "Укрзализныци": как она оказалась у политика

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон во время недавнего визита в Украину получил в подарок от "Укрзализныци" шапку с надписью: "Нумерация вагонов начинается с главы поезда". Головной убор стал популярен и имеет интересную историю.

Историю появления шапки "BBC News Украина" рассказали украинские железнодорожники.

По словам заместителя директора компании по коммуникациям Александра Шевченко, бывший глава британского правительства ехал в Киев по железной дороге. Первоначально работники "Укрзализныци" заметили Джонсона в шапочке лондонской подземки. Уже на вокзале ему подарили украинскую — из "Железного магазинчика".

"А в поезде на обратном пути он отдал свою шапку проводнице для нашего музея Железной дипломатии. Где она уже пополнила коллекцию артефактов других первых лиц и союзников Украины", — рассказал Шевченко.

Директор "Укрзализныци" Александр Камышин в своем Twitter также поделился интересными подробностями истории о подарке Джонсону. По его словам, обменяться шапочками политику предложили перед поездкой в Ирпень. Впрочем, тогда он не был готов попрощаться со своей шапкой с логотипом метро Лондона.

"Посмотрите, каким он был грустным. Мы подумали, что причина может быть в его головном уборе. Когда Борис посетил наш вокзал, мы нашли для него другую шапку. Сначала Борис не был уверен в том, что эта идея хорошая. Поэтому мы просто подарили ему новую шапку. Но позже в поезде домой Борис попробовал нашу шапку и понял, что она приличная, поэтому свою старую шляпу он подарил "Украинской железной дороге", — говорится в сообщениях Камышина.

Так как Борис был помещен на нашем предприятии shop, @Pertsovskyi_O asked @BorisJohnson whether he'd like to try a different hat. A proper one. Ukrainian Railways шат. pic.twitter.com/TzxuBfLzWU — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) January 25, 2023

Как сообщалось, Борис Джонсон неожиданно приехал в Украину 22 января. Политика была замечена в Буче. Также он посетил Бородянку в Киевской области и осмотрел последствия российских бомбардировок поселка.

После возвращения из Украины 25 января Джонсон отправился на работу в Лондоне в забавной шапке синего цвета с оранжевым пумпоном. Видео опубликовало издание The Guardian.

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