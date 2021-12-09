Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом: любовные приключения британского премьера

Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом: любовные приключения британского премьера

Всего у британского премьера семеро детей, в том числе — внебрачная дочь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри объявили о рождении дочери — их второго общего ребенка. Это седьмой ребенок Джонсона.

Об этом информирует Sky News.

"И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара хотела поблагодарить блестящую бригаду NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании — ред) за их заботу и поддержку", — отметил представитель супругов.

Имя новорожденной пока не называют. В апреле 2020 года у Джонсона и его нынешней жены Кэрри Саймондс (Джонсон) родился мальчик. Ребенок появился на свет через несколько недель после того, как премьер-министр был выписан из больницы, где он находился в реанимации с COVID-19. Джонсон назвал сына в честь медиков, вылечивших его от коронавируса

Отметим, что после рождения мальчика у Кэрри произошел выкидыш.

В целом у британского премьера семеро детей. От первого брака с Аллегре Мостин-Оуэн, по информации BBC, у него нет детей. В 1993 году Джонсон женился во второй раз — на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Они прожили вместе 25 лет. У Джонсона и Уилер четверо детей: две дочери и два сына.

Во время брака с Уилер Джонсон неоднократно становился объектом критики из-за супружеских измен.

Так, у политика есть внебрачная дочь, родившаяся в 2009 году от искусствоведа Хелен Макинтайр. Кроме того, у него был роман с журналисткой Петронеллой Уайатт, которая, по разным данным, либо прервала беременность, либо потеряла ребенка в результате выкидыша.

Джонсон долго отказывался отвечать на вопросы журналистов, сколько у него детей. В сентябре британский премьер подтвердил, что у него шестеро детей

Ранее Борис Джонсон разрешил своему годовалому сыну порулить.

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