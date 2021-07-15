Боролся до конца: голландский криминальный репортер после нападения киллеров умер в больнице

Боролся до конца: голландский криминальный репортер после нападения киллеров умер в больнице

64-летнего журналиста-расследователя Питера де Вриса смертельно ранили 6 июля в центре Амстердама.

Самый известный в Нидерландах уголовный журналист Питер Р. де Врис, который расследовал деятельность преступных группировок и наркокартелей, умер в больнице, не приходя в сознание. На прошлой неделе он был тяжело ранен в Амстердаме, когда направлялся к автостоянке после эфира на телеканале RTL. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает RTL Nieuws.

"Питер боролся до конца, но проиграл битву", — цитирует издание заявление семьи погибшего журналиста, которая находилась с ним в больнице.

64-летний журналист и телеведущий прославился своим репортажем о похищении главы голландского пивного концерна, миллионера Фредди Хейнекена в 1983 году, когда он самостоятельно вычислил одного из похитителей, который скрывался в Парагвае.

Питер де Врис был известен своей преданностью нераскрытым преступлениям и поддержкой семей жертв. В целом он расследовал более 500 дел об убийствах и сыграл ключевую роль в решении нескольких "забытых" дел.

Также читайте Президента Гаити застрелили в ходе нападения на его резиденцию

Попытка его убийства вызвала широкий резонанс. Голландский премьер-министр Марк Рутте заявил, что сделает все, чтобы за это преступление последовало справедливое наказание. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал нападение на Питера де Вриса "преступлением против журналистики и посягательством на наши ценности демократии и верховенства закона".

Двух подозреваемых в этом убийстве полиция задержала недалеко от Гааги. Среди них — 35-летний гражданин Польши, который был водителем, и 21-летний житель Роттердама, который обвиняется собственно в убийстве.

Новости мира: в Амстердаме напали на репортера Питера де Вриса - звезду нидерландской журналистики

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку