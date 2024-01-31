Боррель анонсировал рекордную военную помощь Украине от ЕС: о какой сумме идет речь

ВСУ крайне нуждаются в этой поддержке.

В этом году Украина получит пособие от ЕС на сумму 21 миллиард евро. Речь идет о предоставлении оружия, боеприпасов и другого оборудования.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Укринформ".

Кроме того, он подчеркнул, что наращивание производственной способности европейской оборонной индустрии позволит Европе передать Украине более миллиона боеприпасов до конца года.

Дипломат добавил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и страны-члены вместе передали военное оборудование, оружие и боеприпасы на 28 миллиардов евро.

Ранее у Байдена прокомментировали "сомнения мировых лидеров", что США выделят помощь Украине.

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