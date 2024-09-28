Боррель ответил на критику по поводу участия ЕС в поддержке Украины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Нью-Йорке ответил на критику из президентской кампании США относительно недостаточной помощи Европы Украине, отметив весомую поддержку ЕС.

Об этом сообщает Укринформ.

"После начала вторжения мы впервые оказали военную помощь для Украины. И это не мало. Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, — европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, — это больше вас ( американцев — ред. ). Это уже более 130 миллиардов евро. .Понятно, что без помощи Америки Украина не могла бы сопротивляться.

Боррель подчеркнул, что ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление, что было невозможно до войны. Сейчас ЕС поддерживает Украину, приняв пять миллионов беженцев. Он подчеркнул асимметричность войны, отметив, что Россия была четвертой по военным расходам, а Украина — 37-й. Украинцы одолевают этот дисбаланс, разрабатывая дроны и ракеты. Боррель также не согласен с ограничениями на использование западного оружия против легитимных целей в России, ведь украинцы уже научились поражать цели на большие расстояния собственными ракетами.

Боррель заявил, что ЕС должен поддержать Украину больше и быстрее, чтобы установить военный баланс. По его словам, Путин не пойдет на переговоры, если не почувствует, что проиграет. Украина нуждается в экономической и стратегической поддержке, поскольку без помощи ЕС она может потерпеть поражение через несколько недель.

Напомним, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи.

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