Боррель рассказал, от чего зависит судьба российского "Северного потока-2"

Запуск трубопровода связан с любым потенциальным конфликтом с РФ из-за Украины.
Судьба российского газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с РФ из-за Украины.
Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters.
По его словам, в случае деэскалации конфликта решение о запуске проекта будет находиться в руках германских и европейских регуляторов.
"Конечно, функционирование этой инфраструктуры также будет зависеть от развития событий на Украине и отношений России. Вы не можете представить, что мы думаем, с одной стороны, о введении санкций против России, на всякий случай — а с другой стороны, об открытии инфраструктуры. Это, конечно, связано с военной ситуацией в Украине", — заявил Боррель.
Как сообщалось, в немецком Министерстве обороны считают российский трубопровод "Северный поток-2" чисто экономическим проектом. Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что не стоит смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ.
Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Германия решила приостановить сертификацию газопровода , потому что он не отвечает требованиям Евросоюза. Политика не отметила, что запуск трубопровода носит геополитический характер.
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