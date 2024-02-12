Боррель резко высказался о заявлениях Трампа об угрозах союзникам в НАТО

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает несерьезными и безответственными заявления Дональда Трампа о том, что он угрожал кому-то из союзников "привлечь Россию к агрессии", но отметил, что ожидает еще много подобного.

Об этом он сказал в общении со СМИ перед неформальной встречей министров стран ЕС по развитию.

Борреля попросили прокомментировать рассказ Дональда Трампа о том, как он угрожал кому-то из союзников в НАТО "поощрить Россию к агрессии", убеждая увеличивать расходы на коллективную оборону.

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Позвольте мне побыть саркастическим. Во время этой кампании мы увидим и услышим очень много разного. НАТО не может рассматриваться как альянс "по принципу меню", как альянс, где играет роль человеческий фактор — кто является президентом в конкретный момент времени, где может быть сегодня "да", завтра уже "нет"...

Полно, давайте говорить об этом серьезно. НАТО либо существует, либо не существует. Но я не буду тратить время на комментирование каких-то глупостей, которые будут озвучиваться во время этой избирательной кампании в США ”, — ответил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп, желающий переизбрания на второй президентский срок, заявил, что будет поощрять Россию атаковать кого-либо из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

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