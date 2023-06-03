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Боррель спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае поражения в войне

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Боррель спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае поражения в войне

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, чем грозит "мир капитуляции" для Украины / Фото: Associated Press

Глава европейской дипломатии предупредил о возможности превращения Украины в "вторую Беларусь".

В случае прекращения поставок оружия в Украину конфликт с Россией закончится для нее "миром капитуляции". После этого украинское государство превратится во "вторую Беларусь".

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в субботу, 3 июня, на форуме "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

"Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну", — сказал глава европейской дипломатии.

По его словам, завершить конфликт очень легко – просто прекратить поставки вооружения в Украину. Но, по его мнению, в таком случае Украина проиграет и превратится во "вторую Беларусь".

"Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции – миром, который сделает Украину второй Беларусью", — сказал Жозеп Боррель.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
697
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