Боррель спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае поражения в войне

В случае прекращения поставок оружия в Украину конфликт с Россией закончится для нее "миром капитуляции". После этого украинское государство превратится во "вторую Беларусь".



Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в субботу, 3 июня, на форуме "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

"Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну", — сказал глава европейской дипломатии.

По его словам, завершить конфликт очень легко – просто прекратить поставки вооружения в Украину. Но, по его мнению, в таком случае Украина проиграет и превратится во "вторую Беларусь".

"Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции – миром, который сделает Украину второй Беларусью", — сказал Жозеп Боррель.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины.

Читайте также: